В Ставрополье отремонтировали дублер подъездной дороги к столице края

Дублер основной федеральной трассы «Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская» отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Работы провели на участке протяженностью 3,5 км. Покрытие дороги обновили с помощью современной технологии: старое покрытие перерабатывается с добавлением цемента и укладывается после фрезерования и выравнивания основания. Это позволяет сэкономить ресурсы и продлить срок службы дорожного полотна. Также укрепили обочины.
«Участок дороги не только помогает разгрузить федеральную трассу, но и обеспечивает качественный проезд транспорта в Ставрополь из Кочубеевского округа и других муниципалитетов. Ремонтные работы выполнены в запланированный срок, объект введен в эксплуатацию», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.