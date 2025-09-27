В Тюменской области прошел VIII Форум Союза женщин России

Форум Союза женщин России под названием «Здоровье для каждого в семье» состоялся с 22 по 24 сентября в Тюменской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В этом году мероприятие прошло в трех городах региона — Тюмени, Ишиме и Тобольске. Торжественное открытие форума состоялось 22 сентября в Ишиме. Во второй день эксперты приехали в Тобольск. А уже 25 сентября специалисты выступили в Тюмени и округе с докладами.
Спикерами стали известные врачи и академики, например, выступила основатель сети центров «Ариадна», кандидат медицинских наук, автор собственных методик восстановления здоровья Ирина Очеретина. Она рассказала о безлекарственных методах борьбы с паническими атаками. За три дня на разных площадках лекции прослушали почти четыре тысячи человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.