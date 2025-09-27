Школьники Саратова узнали о средневековых профессиях

«Профориентационной работе со школьниками в Саратовской области сегодня уделяется особое внимание. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях России внедрена Единая модель профориентации обучающихся 6−11 классов. С 2025 года она включает обновленный проект “Билет в будущее”… Современные форматы взаимодействия школьников с миром профессий позволяют ребятам уже в юном возрасте определиться с той сферой деятельности, в которой они смогут успешно самореализоваться», — уточнил заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин.