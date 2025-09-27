Школьники Саратова узнали о средневековых профессиях

Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» провели с 19 по 21 сентября на территории исторического парка «Россия — Моя история» в Саратове, сообщили в министерстве образования региона. Мероприятие посетили тысячи школьников в ходе единой модели профориентации «Билет в будущее», работающей по нацпроекту «Молодежь и дети».
Ребята познакомились со средневековыми ремеслами: кузнечным делом, мукомольным производством, плетением канатов, гончарным искусством и деревообработкой. На фестивале реконструкторы продемонстрировали технологические процессы и исторические особенности профессий, подчеркнув их преемственность с современными специальностями. Особый интерес вызвали мастер-классы по археологической реставрации от специалистов Института археологии им. А. Х. Халикова Республики Татарстан. Участники смогли не только наблюдать за работой мастеров, но и пробовать свои силы.
«Профориентационной работе со школьниками в Саратовской области сегодня уделяется особое внимание. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях России внедрена Единая модель профориентации обучающихся 6−11 классов. С 2025 года она включает обновленный проект “Билет в будущее”… Современные форматы взаимодействия школьников с миром профессий позволяют ребятам уже в юном возрасте определиться с той сферой деятельности, в которой они смогут успешно самореализоваться», — уточнил заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.