На Солнце произошли три сильные вспышки

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Солнце за день зафиксированы три мощные вспышки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
Первая вспышка класса M1.0 продолжительностью 49 минут была зарегистрирована 27 сентября в 6.59. Затем в 7.23 в рентгеновском диапазоне произошла вспышка класса M1.1 продолжительностью 9 минут.
Ученые сообщили о повышенной солнечной активности 27 сентября.
В 10.14 также была зафиксирована вспышка класса M1.1, которая продлилась 15 минут.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури. -0-