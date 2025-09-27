Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал о плане построить пятый сахарозавод в Беларуси

Александр Лукашенко сказал о плане построить пятый сахарозавод в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о плане построить пятый сахарозавод в Беларуси. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в ходе рабочей поездки в Шкловский район, которая состоялась в субботу, 27 сентября 2025 года.

Александр Лукашенко констатировал, что в центральном и западных регионах Беларуси расположены четыре сахароперерабатывающих завода, в восточной части страны предприятий данного профиля нет.

— Маленький заводик можно тут построить. Мы это умеем делать, это несложное сооружение. Если мы в Могилеве где-то вот тут поставим этот завод, затратим деньги, — сказал Лукашенко.

При этом президент особо акцентировал внимание на том, что должно быть четкое понимание того, что данное предприятие удастся обеспечить свеклой и загрузить оптимальным образом производственные мощности.

— То есть надо сесть за зиму и продумать это, — обобщил Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что синоптики Дмитрий Рябов поделился прогнозом погоды на конец сентября-начало октября (чего ждать от небесной канцелярии — обо всем этом вот тут).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше