Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о плане построить пятый сахарозавод в Беларуси. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в ходе рабочей поездки в Шкловский район, которая состоялась в субботу, 27 сентября 2025 года.
Александр Лукашенко констатировал, что в центральном и западных регионах Беларуси расположены четыре сахароперерабатывающих завода, в восточной части страны предприятий данного профиля нет.
— Маленький заводик можно тут построить. Мы это умеем делать, это несложное сооружение. Если мы в Могилеве где-то вот тут поставим этот завод, затратим деньги, — сказал Лукашенко.
При этом президент особо акцентировал внимание на том, что должно быть четкое понимание того, что данное предприятие удастся обеспечить свеклой и загрузить оптимальным образом производственные мощности.
— То есть надо сесть за зиму и продумать это, — обобщил Лукашенко.
