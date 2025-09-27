Умер продюсер Дмитрий Сараев, раненный при теракте в «Крокусе»

Концертный продюсер Дмитрий Сараев, раненный в спину во время теракта в «Крокусе», умер в ночь на 27 сентября на 54-м году жизни. Он организовал приезд в Россию таких мировых рок-звезд, как Billy Idol, Dream Theater, The Cranberries, Enter Shikari и многих других. Во время нападения террористов в продюсера срикошетила пуля и разорвала мягкие ткани. Лечение было «длительным и тяжелым», но не дало результатов. Таким образом число погибших в результате теракта возросло до 150 человек.
Музыкальный продюсер Дмитрий Сараев, пострадавший во время теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного Звездного Городка.
«Сегодня ночью завершил свой жизненный путь житель Звездного Городка Дмитрий Ильич Сараев. Дмитрий был неординарным, талантливым и творческим человеком, неравнодушным жителем и патриотом Звездного Городка», — говорится в публикации.
Для многих жителей города и выпускников школы имени В. М. Комарова он был настоящим другом, подчеркнули в Telegram-канале.
Время и место прощания с продюсером будут известны позже.
Адвокат Игорь Трунов в беседе с ТАСС уточнил, что во время стрельбы в концертном зале Сараев получил ранение в спину, он ушел из жизни «после длительного и тяжелого лечения».
«Я подумал, что меня убили».
28 марта 2024 года, спустя четыре дня после теракта, Сараев рассказал «Известиям» о случившемся в «Крокусе». Он отметил, что стоял в очереди на билетный контроль и примерно в 19:57 мск услышал звуки выстрелов.
«Далее ситуация начала развиваться лавинообразно, очень быстро. Падали замертво люди, и я видел ранения пулевые в голову — женщины, мужчины. Люди падали, на них наступали те, кто пытался прорваться вперед к стеклу, подальше от эпицентра стрельбы», — вспоминал Сараев.
Сначала у него получалось прятаться от террористов за балкой, но люди, которые находились там же, вытолкнули его. В этот момент он «почувствовал очень сильный удар в спину — тупой, но без боли».
«Я подумал, что меня убили, и я сейчас буду терять сознание. Но не почувствовал ни боли, ни липкости крови на спине. Дыхание нормальное, сознание тоже», — поделился мужчина.
Затем Сараев побежал к выходу. Чтобы выбраться из здания, пришлось разбить окно. В итоге ему удалось спастись и добраться до дома. Там он нашел следы выстрела на рюкзаке и кожаной куртке.
«Сначала я обнаружил маленькое пятнышко, чуть выше поясницы. В зеркало как-то я с помощью многократного отражения это увидел. Думаю, наверное, дробинка, дробь попала. Ну и отправился в медицинское учреждение, в Щелковскую городскую больницу, где через какое-то время выяснилось, что во мне на самом деле пуля», — рассказал продюсер.
В беседе с Financial Times Сараев уточнил, что ранение произошло при рикошете — пуля длиной около 2 см вошла в тело параллельно позвоночнику, чуть ниже поясницы. ~Она преодолела примерно 12 см, разорвав мягкие ткани.~
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. После смерти Сараева число погибших возросло до 150, в их числе шестеро детей. Кроме того, более 600 человек получили ранения. Причиненный ущерб составил около 6 млрд руб. Террористы скрылись, но были пойманы в Брянской области на границе с Украиной. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме.
Чем известен Сараев?
Сараев родился в Звездном городке, его отец работал в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Сараев был не только журналистом и продюсером, но и организатором культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественным активистом Звездного Городка, рассказал глава городского округа Евгений Баришевский. Он несколько раз принимал участие в муниципальных выборах депутатов, где «каждый раз находил все большее количество сторонников».
Кроме того, Сараев был основателем концертных компаний RIFF agency и Space RIFF. При его участии в России выступили лидер группы Space Дидье Маруани, рок-музыкант Billy Idol, прогрессив-метал-группы Dream Theater и Sons of Apollo, британские рокеры Enter Shikari и Asia, ирландцы The Cranberries и многие другие.
Также Сараев брал интервью у космонавта Алексея Леонова, певицы Дианы Арбениной, фронтменов Depeche Mode, Scorpions и других.