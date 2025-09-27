Умер продюсер Дмитрий Сараев, раненный при теракте в «Крокусе»

Концертный продюсер Дмитрий Сараев, раненный в спину во время теракта в «Крокусе», умер в ночь на 27 сентября на 54-м году жизни. Он организовал приезд в Россию таких мировых рок-звезд, как Billy Idol, Dream Theater, The Cranberries, Enter Shikari и многих других. Во время нападения террористов в продюсера срикошетила пуля и разорвала мягкие ткани. Лечение было «длительным и тяжелым», но не дало результатов. Таким образом число погибших в результате теракта возросло до 150 человек.