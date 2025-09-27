Ричмонд
Дождь со снегом и похолодание до −3 градусов ожидают в Башкирии

В Башкирии прогнозируют похолодание до −3 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 28 сентября, в Башкирии прогнозируют очень холодную погоду. Об этом рассказали синоптики республики.

В последнее воскресенье сентября будет облачно. Ночью в некоторых городах и районах пройдут небольшие дожди, на северо-востоке — умеренные, днем дожди будут уже по всей территории республики, на северо-востоке — со снегом. Ветер будет северный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит 0, +5°С, местами — заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°С, днем потеплеет до +7, +12°С, в северо-восточных муниципалитетах — лишь до +2°С.

Как сообщает МЧС, на автодорогах из-за осадков видимость ухудшится до одного-двух километров.

