Дождь со снегом и похолодание до −3 градусов ожидают в Башкирии

В последнее воскресенье сентября будет облачно. Ночью в некоторых городах и районах пройдут небольшие дожди, на северо-востоке — умеренные, днем дожди будут уже по всей территории республики, на северо-востоке — со снегом. Ветер будет северный от пяти до десяти метров в секунду.