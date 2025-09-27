В Курагинском округе Красноярского края завершен ремонт трассы Саяны

Рабочие убрали с обочины мелкие кустарники, расчистили водоотводные каналы, а также бугры и трещины на дороге с помощью специального материала — геотекстиля. Он устойчив к разрывам, а также имеет высокую упругость, кроме того, укрепляет грунт. Также срезали старое и уложили новое асфальтобетонное покрытие, отсыпали обочины и обустроили участок ограждением и новыми дорожными знаками. Уточним, для жителей трасса Саяны — главная транспортная артерия. Она связывает жителей Курагинского и Каратузского округов с краевым центром.