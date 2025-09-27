Ричмонд
В Курагинском округе Красноярского края завершен ремонт трассы Саяны

Дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие, отсыпали обочины и обустроили участок ограждением и новыми знаками.

Ремонт участка дороги Саяны в Курагинском муниципальном округе Красноярского края завершили раньше срока, сообщили в управлении автомобильных дорог региона. Работы на 8-километровом отрезке провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Рабочие убрали с обочины мелкие кустарники, расчистили водоотводные каналы, а также бугры и трещины на дороге с помощью специального материала — геотекстиля. Он устойчив к разрывам, а также имеет высокую упругость, кроме того, укрепляет грунт. Также срезали старое и уложили новое асфальтобетонное покрытие, отсыпали обочины и обустроили участок ограждением и новыми дорожными знаками. Уточним, для жителей трасса Саяны — главная транспортная артерия. Она связывает жителей Курагинского и Каратузского округов с краевым центром.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.