В Тюмени проводят плановый ремонт канализации в районе улицы Кремлевской

Реконструкцию канализационного коллектора в районе улицы Кремлевской в Тюмени проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Работы ведутся на участке протяженностью 510 метров. В начале года также обновили 425 метров. Ремонт выполняется современным методом спиральной навивки. Эта технология позволяет обойтись без раскопок: через колодцы внутри старой трубы формируется новая полимерная, а затем межтрубное пространство заполняется специальным раствором для прочности. Такая конструкция служит десятилетиями — срок эксплуатации обновленного коллектора составляет 50 лет и более.
«Перед началом санации [ремонт через колодцы, без замены труб — Прим. ред.] коллектор тщательно промыли под высоким давлением и обследовали с помощью роботов телеинспекции, чтобы убедиться в герметичности. Все работы выполняем ночью, когда поток стоков в сети минимален и на дорогах нет интенсивного движения. Такой график позволяет сохранить привычный ритм города и не мешает проезду транспорта», — рассказал руководитель группы производственного отдела «Росводоканал Тюмень» Виталий Мусиенко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.