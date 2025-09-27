В Тюмени проводят плановый ремонт канализации в районе улицы Кремлевской

«Перед началом санации [ремонт через колодцы, без замены труб — Прим. ред.] коллектор тщательно промыли под высоким давлением и обследовали с помощью роботов телеинспекции, чтобы убедиться в герметичности. Все работы выполняем ночью, когда поток стоков в сети минимален и на дорогах нет интенсивного движения. Такой график позволяет сохранить привычный ритм города и не мешает проезду транспорта», — рассказал руководитель группы производственного отдела «Росводоканал Тюмень» Виталий Мусиенко.