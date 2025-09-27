В селе Ахмат-Юрт Чечни открыли модельную библиотеку

Модернизированную по модельному стандарту библиотеку открыли в селе Ахмат-Юрт Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики. Работы в учреждении провели по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Специалисты выполнили капитальный ремонт помещений, установили новую мебель и современное оборудование. Также книжный фонд библиотеки пополнили две тысячи изданий, среди которых художественная, научная и детская литература.
Отмечается, что это уже четвертое в регионе учреждение такого формата, открытое с начала 2025 года. Кроме того, еще одна модельная библиотека появилась в сентябре в селе Махкеты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.