В Крыму отремонтируют участок дороги до границы с Херсонской областью

Участок автодороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью в Крыму приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
Работы проводят на объекте протяженностью 5,6 км. Специалисты уже завершили фрезерование старого асфальта. Теперь они приступили к укладке нового двухслойного полотна. Это позволит повысить прочность и долговечность проезжей части. Также по проекту они установят бордюры и обустроят обочины.
Напомним, что в августе ремонт завершили на участке длиной более 1 км от села Гришино до трассы Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью. Всего за этот год в регионе запланировано обновить 184 км автодорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.