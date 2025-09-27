В селе Улеты Забайкальского края модернизировали библиотеку

Модельной библиотеке жители придумали название «Эпицентр». В дизайне объединили два стиля — лофт и скандинавский. Теперь в учреждении есть три зала — «Энергия», «Притяжение», а также «Синергия». В первом пространстве объединили места с краеведческой литературой, периодическими изданиями из фондов и другими материалами. Там же, в «IT-зоне», читатели могут работать на компьютерах с интернетом. А для старшего поколения запустят уроки онлайн-грамотности. Также в библиотеку закупили трансформирующуюся мебель — раздвижные столы и складные стулья.