В селе Улеты Забайкальского края модернизировали библиотеку

Библиотеку в селе Улеты Забайкальского края модернизировали по национальному проекту «Семья». Открытие прошло 27 сентября, сообщили в министерстве культуры региона.
Модельной библиотеке жители придумали название «Эпицентр». В дизайне объединили два стиля — лофт и скандинавский. Теперь в учреждении есть три зала — «Энергия», «Притяжение», а также «Синергия». В первом пространстве объединили места с краеведческой литературой, периодическими изданиями из фондов и другими материалами. Там же, в «IT-зоне», читатели могут работать на компьютерах с интернетом. А для старшего поколения запустят уроки онлайн-грамотности. Также в библиотеку закупили трансформирующуюся мебель — раздвижные столы и складные стулья.
Центр «Притяжение» сделали спокойным местом. В «Синергии» молодежь сможет попробовать себя в создании подкастов или видеороликов — для них купили микрофоны, лампы, штативы. Для читателей с ограниченными возможностями подготовили специальный компьютерный стол и само устройство, настроенное для слабовидящих посетителей. Тут же можно найти литературу с крупным шрифтом. Для фондов приобрели еще более 3,3 тысячи новых книг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.