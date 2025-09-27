В Ростовской области обновят участки трассы Ростов-на-Дону — Новошахтинск

В частности, на отрезке, расположенном с 19 по 22 км, специалисты уже уложили новое асфальтовое покрытие. Сейчас они укрепляют там обочины, а после нанесут разметку. Также в порядок приводят еще один объект с 26 по 27 км. На нем проводят фрезерование старого дорожного полотна. Затем мастера выполнят аналогичные работы, как и на первом участке. Ремонт должны завершить до середины ноября.