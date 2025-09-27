В Ростовской области обновят участки трассы Ростов-на-Дону — Новошахтинск

Два участка автодороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В частности, на отрезке, расположенном с 19 по 22 км, специалисты уже уложили новое асфальтовое покрытие. Сейчас они укрепляют там обочины, а после нанесут разметку. Также в порядок приводят еще один объект с 26 по 27 км. На нем проводят фрезерование старого дорожного полотна. Затем мастера выполнят аналогичные работы, как и на первом участке. Ремонт должны завершить до середины ноября.
Отмечается, что всего дорожники обновили 220 отрезков общей протяженностью более 400 км. Они находятся в 33 муниципальных районах региона, а также городах Азове, Гукове и Звереве.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.