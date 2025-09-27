В Барнауле отправили на переработку более 200 кг макулатуры

Жители Барнаула в ходе акции «БумБатл» 26 сентября собрали и отправили на переработку более 200 кг макулатуры, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Мероприятие проводится по национальному проекту «Экологическое благополучие».
В сентябре начался осенний сезон «БумБатла», и в Барнауле уже успели подвести первые итоги. Например, участниками акции стали ребята из Алтайского детского экологического центра. В учреждении меньше чем за месяц успели собрать 30 кг бумаги. Такое же количество на переработку предоставил Алтайский государственный университет.
Сотрудники Алтайского территориального сектора охраны природы Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги считают своим долгом принять участие в подобной акции. У них сбор вторсырья идет на постоянной основе. От организации они уже передали на переработку более 17 тыс. кг макулатуры.
Но каждый может и самостоятельно принять участие. Для этого необходимо зарегистрироваться на бумбатл.рф, собрать бумагу, сдать ее в пункты приема, которые указаны на интерактивной карте сайта, и отметить участие в личном кабинете, прикрепив акт о сдаче.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.