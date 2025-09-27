В Бутурлиновском районе Воронежской области обновили дорожное освещение

Работы по устройству современного наружного освещения на дороге Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка — д. Чернавка Бутурлиновского района Воронежской области провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Длина участка, где обновили освещение, составляет 5 км. Ранее на нем обновили дорожное покрытие. Монтаж современных энергосберегающих светодиодных светильников уже полностью завершен, они соответствуют всем нормативным требованиям. Также до конца октября предусмотрена установка барьерных ограждений.
Уточним, дорога является социально значимой. Она проходит через два села — Чернавка и Пузево, где проживают свыше двух тысяч человек, проезжают рейсовые автобусы и проложены школьные маршруты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.