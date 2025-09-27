В Сочи спустили на воду учебную парусно-гребную шлюпку «Чомга»

Торжественная церемония спуска на воду учебной парусно-гребной шлюпки «Чомга» состоялась в Сочи. Это маломерное судно будут использовать в преподавании детям азов мореходства, что отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Борт назван в честь водоплавающей птицы, обитающей на Черноморском побережье. Вместе с ним в море вышли две другие шлюпки морского клуба «Александрия». В течение трех дней для волонтеров и жителей города организуют массовые прогулки на воде на новых суднах.
"Такие события в городе у моря — это символ движения вперед и верности традициям. Отрадно, что инициатором является Сочинское географическое общество, чьи морские традиции стали настоящим достоянием нашего города, — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.