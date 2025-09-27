В Крыму провели мастер-классы для сосудистых хирургов

Серия мастер-классов по сосудистой хирургии прошла с 15 по 19 сентября в Симферопольской клинической больнице по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в представительстве Республики Крым.
Для обмена опытом в Крым прибыли заведующий отделением сосудистой травмы Луганской республиканской клинической больницы Александр Лящук и заведующий отделением сосудистой хирургии медико-санитарной части Казанского федерального университета Сейфедин Хизриев. Участниками мастер-класса стали врачи больницы, преподаватели хирургических кафедр Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, студенты старших курсов и ординаторы.
В программе мастер-классов были операции по шунтированию артерий и вмешательства с использованием лазера. Всего было прооперировано более 35 человек — крымчан и жителей Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, перед операцией врачи провели консультации. Несколько больных со сложными патологиями пригласили для высокотехнологичного лечения в Казань.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.