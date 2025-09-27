В Крыму провели мастер-классы для сосудистых хирургов

В программе мастер-классов были операции по шунтированию артерий и вмешательства с использованием лазера. Всего было прооперировано более 35 человек — крымчан и жителей Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, перед операцией врачи провели консультации. Несколько больных со сложными патологиями пригласили для высокотехнологичного лечения в Казань.