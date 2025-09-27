Ричмонд
В симферопольскую медклинику поступил современный УЗИ-аппарат

Приобрести такое оборудование лечебное учреждение смогло благодаря поручительству Крымского гарантийного фонда.

Частная медицинская клиника в Симферополе приобрела новый многофункциональный ультразвуковой аппарат благодаря поручительству Крымского гарантийного фонда. Мера поддержки была оказана по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.

Клиника, в частности, получила кредит. Благодаря этому лечебное учреждение смогло приобрести современное оборудование. Сумма поручительства составила 1,86 миллиона рублей. А размер привлеченных кредитных средств превышает 3 миллиона рублей. Новый диагностический аппарат позволит существенно повысить качество предоставляемых в клинике услуг и расширить их спектр.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.