Более тысячи байкеров приняли участие в закрытии мотосезона в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 27 сентября состоялось масштабное региональное закрытие мотосезона 2025 года. Мероприятие, собравшее более тысячи байкеров, прошло при поддержке Управления Госавтоинспекции Свердловской области.
— Этот сезон стал временем серьезных испытаний. 31 погибший, 241 пострадавший в 530 ДТП — эти цифры должны стать отправной точкой для переосмысления нашего отношения к безопасности. Пришло время работать над ошибками и сделать следующий сезон по-настоящему безопасным, — обратилась к байкерам начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения капитан полиции Галина Кравченко.
Для мотоциклистов были организованы тематические площадки с конкурсами. Так, каждый желающий мог показать в свое мастерство в управлении электросамокатами. Кроме того, для байкеров была подготовлена специальная викторина по ПДД.
Кульминацией мероприятия стал торжественный проезд многочисленной мотоколонны по улицам города. Движение обеспечивали экипажи ДПС и мотобатальон. В память о закрытии мотосезона участникам раздали световозвращающие элементы и памятные сувениры.