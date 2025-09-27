В Олинской школе Астраханской области смонтируют новые окна

Капитальный ремонт оконных конструкций проведут в школе в селе Оля в Астраханской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Лиманского района.
Всего в здании заменят 135 таких блоков. Специалисты демонтируют старые конструкции и установят современные пластиковые стеклопакеты. Их оснастят системой микропроветривания, гребенками и замками безопасности. Кроме того, специалисты выполнят отделку оконных откосов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.