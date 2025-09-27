В Губкине Белгородской области обустроили общественную территорию «Родник»

Благоустройство общественной территории «Родник» завершено в городе Губкине. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Белгородской области.
Подчеркивается, что концепцию благоустройства общественного пространства выбрали местные жители в прошлом году. Там специалисты уложили новую тротуарную плитку, оборудовали удобный лестничный марш и декоративный пирс.
Напомним, что всего в 2025 году в Белгородской области планируют благоустроить 33 общественные территории, в том числе 3 двора. Также в регионе обновят пространства, чьи концепции модернизации победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эти общественные территории расположены в Короче, Губкине, Бирюче и Новом Осколе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.