В Губкине Белгородской области обустроили общественную территорию «Родник»

Напомним, что всего в 2025 году в Белгородской области планируют благоустроить 33 общественные территории, в том числе 3 двора. Также в регионе обновят пространства, чьи концепции модернизации победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эти общественные территории расположены в Короче, Губкине, Бирюче и Новом Осколе.