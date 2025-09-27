В Марий Эл привели в порядок дороги, ведущие к туристическим объектам

В частности, была отремонтирована подъездная дорога к пристани в городе Козьмодемьянске. Также специалисты обновили трассу Оршанка — Упша. Она ведет к историко-краеведческому музейному комплексу. Кроме того, в республике отремонтировали подъездную дорогу к поселку Куженер. Теперь все желающие смогут в комфортных условиях добраться до размещенного там музейно-выставочного центра. Помимо этого, специалисты отремонтировали дорогу к озеру Таир, которое является памятником природы республиканского значения.