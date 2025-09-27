В Марий Эл привели в порядок дороги, ведущие к туристическим объектам

Дороги, ведущие к туристическим объектам, привели в порядок в Республике Марий Эл в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Марийскавтодоре».
В частности, была отремонтирована подъездная дорога к пристани в городе Козьмодемьянске. Также специалисты обновили трассу Оршанка — Упша. Она ведет к историко-краеведческому музейному комплексу. Кроме того, в республике отремонтировали подъездную дорогу к поселку Куженер. Теперь все желающие смогут в комфортных условиях добраться до размещенного там музейно-выставочного центра. Помимо этого, специалисты отремонтировали дорогу к озеру Таир, которое является памятником природы республиканского значения.
Отметим, что за последние годы туристический поток в регион вырос более чем на 116%. Это стало возможным в том числе благодаря обновлению дорог. Всего на территории республики работают 294 основных туристических маршрута.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.