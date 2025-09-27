В России планируют построить настоящую «Деревню хоббитов»

Комплекс будет расположен рядом с селом Альдермыш, в 36 километрах от Казани. Его общая площадь составит 40,5 гектара, территория будет полностью без автомобилей. Домики «Деревни хоббитов» разместят на холме с учетом природного рельефа. В проект также входят купольные домики для отдыха, дома для семейных поездок и жилье повышенного комфорта.