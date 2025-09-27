Ричмонд
Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников над тремя областями РФ

С 13:00 до 17:00 мск 27 сентября дежурные ПВО сбили три БПЛА над Курской областью и по два — над Белгородской и Брянской областями.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 13:00 до 17:00 мск 27 сентября дежурные ПВО сбили три БПЛА над Курской областью и по два — над Белгородской и Брянской областями.

Ранее также сообщалось, что в Волгограде при падении обломков одного из беспилотников были повреждены два нестационарных торговых объекта.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше