Краевой фестиваль «Мое дело!» прошел в Георгиевске на Ставрополье

«Цель фестиваля — популяризация социального контракта как успешного механизма господдержки. Мы видим интерес к такому формату помощи — в прошлом году на фестиваль съехались более 70 участников со всего края. В этом году к фестивалю присоединились не только жители Ставрополья, но и гости из других регионов», — рассказал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.