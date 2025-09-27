Краевой фестиваль «Мое дело!» прошел в Георгиевске на Ставрополье

Второй открытый фестиваль развития креативных индустрий «Мое дело!» состоялся на центральной площади в городе Георгиевске. В нем приняли участие представители бизнеса, заключившие по нацпроекту «Семья» соцконтракты, сообщили в правительстве Ставропольского края.
На фестивале были представлены разнообразные направления предпринимательской деятельности. Среди них — пчеловодство, производство кондитерских и молочных изделий, ткацкое дело. Также в мероприятии участвовали представители компаний, которые занимаются изготовлением мебели и специализированного оборудования.
«Цель фестиваля — популяризация социального контракта как успешного механизма господдержки. Мы видим интерес к такому формату помощи — в прошлом году на фестиваль съехались более 70 участников со всего края. В этом году к фестивалю присоединились не только жители Ставрополья, но и гости из других регионов», — рассказал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.