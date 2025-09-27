Более 21 тысячи жителей Красноярского края трудоустроились с начала года

Свыше 21 тысячи жителей Красноярского края трудоустроены с начала 2025 года при содействии службы занятости в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
«Красноярский край — промышленный регион, поэтому представители рабочих специальностей пользуются устойчивым спросом на рынке труда. Соискателям доступны свыше 41 тысячи вакансий предприятий и организаций региона. Более 65% предложений — по рабочим профессиям», — сообщил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Особой популярностью пользовались профессии слесаря, сварщика, водителя и монтера. Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в машиностроении, металлургии и энергетике. По сравнению с прошлым годом на 1,5% выросла доля трудоустроенных в сельской местности — около 7 тысяч человек.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.