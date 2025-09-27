Ричмонд
Воспитательница из Башкирии признана лучшей в России

Ольга Алфёрова работает в детском саду № 2 Межгорья.

Определены лауреаты Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Финал состоялся в Геленджике. В состязании приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 86 регионов страны. Победительниц и всех педагогов дошкольного образования поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что система дошкольного образования является одной из ключевых в формировании личности ребенка. В ней работает свыше 44 тыс. организаций, более 630 тыс. педагогов. Первой из 15-ти лауреаток стала Ольга Алфёрова из Башкортостана.

Её стаж работы дошкольным педагогом — 19 лет. Она является активисткой управленческих команд образовательных учреждений «Вектор Просвещения», волонтёркой общественного объединения «Надежный тыл». Под её руководством был успешно реализован проект «Равные возможности», направленный на социализацию детей с особыми образовательными потребностями.

В эти же дни в Краснодарском крае были подведены итоги «Президентских состязаний». Среди сельских общеобразовательных организаций лучшей признана класс-команда школы села Куяново Краснокамского района Башкирии.