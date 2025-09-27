Компания СДЭК в Новосибирске ускорила обработку грузов на треть

Сортировочный комплекс компании «СДЭК-Глобал» в Новосибирске добился значительного повышения эффективности работы после внедрения бережливых технологий в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Время обработки грузов сократилось на 30%, а выработка комплекса увеличилась на 45%, сообщили в Региональном центре компетенций Новосибирской области.
Ключевыми улучшениями стали изменение топологии зоны сортировки, установка паллетайзера и организация буферных зон для разных видов грузов. Это позволило сократить расстояние, которое проходят кладовщики, на 40% и устранить простои.
«Было верным решением принять участие в проекте “Производительность труда”, потому что в итоге результат нас удивил. Методика, с которой к нам пришли эксперты РЦК, доказала, что, внедрив изменения всего на одном участке, мы получим значительный экономический эффект. Предела совершенству нет, свой опыт будем тиражировать», — рассказал региональный директор ООО «СДЭК-Глобал» Андрей Стариков.
Полученный опыт компания планирует распространить на другие сортировочные комплексы в Сибирском федеральном округе. Они находятся в Барнауле, Кемерове, Красноярске, Томске и Омске.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.