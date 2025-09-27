Компания СДЭК в Новосибирске ускорила обработку грузов на треть

«Было верным решением принять участие в проекте “Производительность труда”, потому что в итоге результат нас удивил. Методика, с которой к нам пришли эксперты РЦК, доказала, что, внедрив изменения всего на одном участке, мы получим значительный экономический эффект. Предела совершенству нет, свой опыт будем тиражировать», — рассказал региональный директор ООО «СДЭК-Глобал» Андрей Стариков.