Жители Красноярского края приняли участие в акции по уборке берега Енисея

Традиционная экологическая акция «День Енисея» состоялась в Красноярске 27 сентября. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края.
Жители города очистили от мусора береговую линию реки вдоль улицы Якутская. Инвентарь им выдали перед началом акции.
«Цель акции — не просто убрать мусор, а привить бережное отношение к воде и окружающей среде. Ежегодно все больше людей вместе со специалистами выходят на уборку берегов Енисея, как итог — мусора становится все меньше. Все отходы мы вывозим на полигон», — отметила начальник отдела охраны и рационального использования водных объектов Минприроды края Наталья Данковцева.
Напомним, акция «День Енисея» проводится в Красноярском крае с 2012 года. За тринадцать лет в мероприятиях по очистке береговой линии приняли участие более двух тысяч человек. Ежегодно волонтеры приводят в порядок около 6 километров прибрежной территории.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.