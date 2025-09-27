Жители Красноярского края приняли участие в акции по уборке берега Енисея

«Цель акции — не просто убрать мусор, а привить бережное отношение к воде и окружающей среде. Ежегодно все больше людей вместе со специалистами выходят на уборку берегов Енисея, как итог — мусора становится все меньше. Все отходы мы вывозим на полигон», — отметила начальник отдела охраны и рационального использования водных объектов Минприроды края Наталья Данковцева.