«И закружились в вальсе пары». «Вераснёўскі фэст» погрузил гостей в атмосферу прошлого

Дворец Булгаков в Жиличах сегодня превратился в большую интерактивную площадку, которая погружает всех гостей «Вераснёўскага фэсту» в удивительную и романтическую атмосферу прошлого. Галантные кавалеры и их великолепные спутницы удивляют всех своим танцевальным мастерством — ведь не каждый день можно попасть на настоящий бал. Мужчины в костюмах и фраках, дамы — в пышных и элегантных платьях кружат в дворцовых залах и на открытых площадках. Отточенные движения завораживают. Корреспонденты БЕЛТА заглянули на фестиваль и узнали, за что гости и участники любят этот не похожий на другие праздник.
Сердце фестиваля — настоящий дворец. Его красота и убранство в обыденные дни поражает, а сегодня все выглядит особенно торжественно — на «Вераснёўскам фэсце» оживает история. Сюда едут из разных уголков Беларуси, едут экскурсиями, с друзьями, коллегами и семьями.
«Мы видим, что гостей у нас сегодня очень много. И нас такая популярность очень радует. Сегодня сложилось все, погода тоже не подвела. В этом году у нас разнообразная и богатая программа, очень качественная в своем наполнении, — поделился директор Жиличского исторического комплекса-музея Владислав Кулакевич. — На самом деле, наш фестиваль — достаточно уникальное событие. Один только бал на 400 человек. Приехав во дворец сегодня, гости смогли в одном месте посетить множество мероприятий: балы, концерты классической музыки, арфовый концерт и многое другое».
Владислав Кулакевич выразил уверенность, что все гости сегодня смогли найти себе занятие по вкусу, побывать на удивительных и впечатляющих концертах, максимально проникнуться красотой нашей истории.
Среди гостей праздника — Валентина Кущенко из Бобруйска. Сюда она приехала с семьей: супругом Андреем, сыном Вадимом и дочкой Вероникой. На фестивале бобруйчане не первый раз и уже успели его полюбить, а потому и в этом году не остались в стороне от праздника. «Жиличи от нас всего в 50 км, все рядом. Как же тут не приехать, — поделилась женщина. — Нам нравится атмосфера здесь, очень хочется посмотреть бал».
Супруги выразили уверенность, что такие праздники очень нужны. И особенно важно привозить сюда детей. «Так прикасаешься к истории. Для детей — особенно интересно, ведь здесь оживают картинки из книжек, — поделился Андрей Кущенко. — Праздник хорошо продуман: и для детей, и для взрослых занятия есть. Угощения, ярмарки — все, что нужно».
Галина Гулик приехала в Жиличи из Минска. Сегодня девушка здесь и гость, и участник. «Приехали сюда с супругом и дочерью, а еще с нашим музыкальным сообществом “Мир классической музыки”. Все мы в жизни люди разных профессий, но объединила нас огромная любовь к музыке. И вот однажды были тут на экскурсии, разговорились с работниками. Я поделилась желанием выступить тут с нашим коллективом. Незамедлительно нам предложили приехать на фестиваль осенью. Здорово, что все открыты к сотрудничеству», — рассказала она.
Галина вместе с дочерью Анастасией Гулик до выступления решили насладиться праздником: чтобы соответствовать, даже взяли костюмы на прокат. «Удобно, что эту часть организаторы тоже продумали. Выбор большой, что-то точно можно найти по вкусу», — поделилась Галина Гулик.
Во внутреннем дворе во всю кружились пары в танцах. К ним присоединялись и зрители, которые старались повторять движения за профессионалов.
Одним из трогательных моментов бала стало предложение руки и сердца прямо во время танцев. Такой красивый и важный момент гости и участники праздника разделили с гомельчанами Александром Виноградским и Ириной Малащук. Молодая пара совсем недавно начала заниматься классическими танцами в клубе «Вдохновение». И выступление на фестивале стало их первым выездом за пределы родного города. И теперь фест в Жиличах станет для них по-особенному важным.
«В момент предложения мне было очень волнительно, думал, земля из-под ног уйдет, но я старался держаться», — делится молодой человек.
Ирина же рассказала, что ни о чем таком даже не подозревала, а потому, увидев своего любимого с кольцом в руках, растрогалась. «Я и растерялась, и растрогалась, и очень обрадовалась одновременно. Это такой непередаваемый шквал эмоций, — делится девушка. — Я в красивом платье, танцую с любимым мужчиной на балу… А тут еще и предложение! Можно смело сказать, что для меня сегодня получился по-настоящему сказочный день!».
Марина Кубицкая приехала на фестиваль из Гомеля. Женщина рассказала, что приехали они большим автобусом — дети выступать, а родители — поддерживать и наслаждаться таким необычным праздником.
«На фестивале мы уже не первый раз. Нам тут нравится атмосфера, люди в красивых костюмах, все с отличным настроением и улыбками, — рассказала она. — Мы вот первый раз привезли с собой сюда друзей и они остались в полном восторге. Хочется, чтобы таких праздников было еще больше. Это ведь часть нашей истории, часть нашей культуры. Это нужно беречь».
Вместе с Галиной Кубицкой на праздник приехала девятилетняя Даша. Девочка серьезно подготовилась к фестивалю: пышное платье, украшения и диадема, перчатки и даже небольшой букетик. «Я сегодня самая настоящая принцесса! — поделилась она. — Тут такие все красивые. Я тоже старалась наряжаться. Мне очень нравится!».
В течение дня все гости фестиваля могли посетить дворец и познакомиться с его историей, послушать красивую музыку, посмотреть выставки. На территории парка тоже развернулись разнообразные локации. Тут и угощения на любой вкус, и ярмарка с изделиями ручной работы, средневековый городок, концертные площадки под открытым небом и самые яркие тематические фотозоны.
Гулять фестиваль будет до поздней ночи. Впереди — большой гала-концерт, световое шоу и даже техновечеринка.
Анастасия ГУЗОВСКАЯ,
фото Олега ФОЙНИЦКОГО,
БЕЛТА. -0-