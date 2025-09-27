«И закружились в вальсе пары». «Вераснёўскі фэст» погрузил гостей в атмосферу прошлого

Галина Гулик приехала в Жиличи из Минска. Сегодня девушка здесь и гость, и участник. «Приехали сюда с супругом и дочерью, а еще с нашим музыкальным сообществом “Мир классической музыки”. Все мы в жизни люди разных профессий, но объединила нас огромная любовь к музыке. И вот однажды были тут на экскурсии, разговорились с работниками. Я поделилась желанием выступить тут с нашим коллективом. Незамедлительно нам предложили приехать на фестиваль осенью. Здорово, что все открыты к сотрудничеству», — рассказала она.