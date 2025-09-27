100-й сезон Воронежского театра кукол открыла «Дама с собачкой»

Воронежский театр кукол показал первую премьеру своего юбилейного, 100-го, сезона. В репертуаре появилась «Дама с собачкой» (16+). Спектакль по мотивам рассказа Чехова поставил главный режиссер петербургского Большого театра кукол Руслан Кудашов (в воронежском театре есть еще два его спектакля — «Мандельштам. Воронежские тетради» и «Похороните меня за плинтусом»).
Как отметил Руслан Кудашов, это история о любви, свободе и жизни. Ключевым в спектакле стал метафорчный образ двух перелетных птиц, самца и самки. Птицы — рассказчики истории, и «птицы» — главные герои Дмитрий Дмитриевич Гуров и Анна Сергеевна фон Дидериц — которых словно поймали и заставили жить в отдельных клетках.
— Кто-то по своей природе является Птицей и стремится к свободе, полету, вдохновению, поддается внезапному чувству. А кто-то — Птицеловом, который живет по правилам и пытается организовать, подчинить и ограничить мир. Но насколько это возможно? — задается вопросом режиссер.
Елена Симанович и Михаил Каданин, играющие главных героев, руководят своими кукольными «отражениями». Очень тонко в спектакле решена сцена соблазнения.
В спектакле также заняты Надежда Семенова, Григорий Вахрушев, Софья Иголкина, Эдуард Кокарев.