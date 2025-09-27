100-й сезон Воронежского театра кукол открыла «Дама с собачкой»

Как отметил Руслан Кудашов, это история о любви, свободе и жизни. Ключевым в спектакле стал метафорчный образ двух перелетных птиц, самца и самки. Птицы — рассказчики истории, и «птицы» — главные герои Дмитрий Дмитриевич Гуров и Анна Сергеевна фон Дидериц — которых словно поймали и заставили жить в отдельных клетках.