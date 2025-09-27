В Светогорске Ленобласти открыли игровую пешеходную зону

Новая благоустроенная пешеходная зона «Дорога в школу» открылась в Светогорске Ленинградской области. Проект был реализован в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Пешеходная зона стала ярким общественным пространством для детей и взрослых. Асфальт украсили развивающие рисунки: математические формулы, классики и лабиринты, которые нанесли вручную с помощью трафаретов и специальной краски. Для активного отдыха установили батуты, качели и арт-объекты. Помимо игровых элементов, территорию полностью благоустроили: провели освещение, установили скамейки и ограждения, а также смонтировали заезды для маломобильных граждан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.