В Светогорске Ленобласти открыли игровую пешеходную зону

Пешеходная зона стала ярким общественным пространством для детей и взрослых. Асфальт украсили развивающие рисунки: математические формулы, классики и лабиринты, которые нанесли вручную с помощью трафаретов и специальной краски. Для активного отдыха установили батуты, качели и арт-объекты. Помимо игровых элементов, территорию полностью благоустроили: провели освещение, установили скамейки и ограждения, а также смонтировали заезды для маломобильных граждан.