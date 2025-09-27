Ричмонд
В Юрге Кемеровской области — Кузбасса открылась модельная библиотека

Дизайн помещений выполнен в цветах российского триколора.

Первая в Юрге модельная библиотека была создана на базе центральной городской библиотечной системы по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации города Юрга Кемеровской области — Кузбасса.

В учреждении поменяли дизайн помещений — теперь он выполнен в цветах российского триколора. Созданы зоны для отдыха и чтения с диванами и креслами. Приобретена корпусная мебель. обновили компьютеры и установили мультимедийное оборудование — интерактивные панели, интерактивную Книгу памяти и карту Кузбасса, обучающие комплексы и мультстудию для детей.

Кроме того, фонд библиотеки пополнили более чем на 6 тысяч изданий. Среди них — книги по отечественной истории, современные художественные произведения, энциклопедии, детская литература.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.