В Серноводском городском поселении Чечни благоустроили набережную

Была проведена полная реконструкция набережной. На территории выложили новые тротуары и установили освещение. Также рабочие обустроили зоны отдыха и детских площадок и провели озеленение территории. Важным аспектом проекта стало привлечение местных жителей к обсуждению концепции и деталей. Население участвовало в выборе элементов благоустройства, таких как скамейки, урны и освещение. Уточняется, что в будущем планируется проводить мероприятия на набережной, например, фестивали или спортивные соревнования.