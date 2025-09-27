В Серноводском городском поселении Чечни благоустроили набережную

Набережную благоустроили в Серноводском городском поселении Чечни по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Была проведена полная реконструкция набережной. На территории выложили новые тротуары и установили освещение. Также рабочие обустроили зоны отдыха и детских площадок и провели озеленение территории. Важным аспектом проекта стало привлечение местных жителей к обсуждению концепции и деталей. Население участвовало в выборе элементов благоустройства, таких как скамейки, урны и освещение. Уточняется, что в будущем планируется проводить мероприятия на набережной, например, фестивали или спортивные соревнования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.