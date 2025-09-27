В Красноярске провели акцию «Сохраним лес»

Уточним, подробности о проведении акции можно прочитать на официальном сайте сохранимлес.рф. На интерактивной карте необходимо выбрать регион «Красноярский край» и ознакомиться с ближайшими датами и местами высадки деревьев. Инвентарь организаторы акции выдадут на месте, а также проведут инструктаж и расскажут, как правильно высаживать растения, чтобы они лучше прижились.