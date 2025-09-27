В Красноярске провели акцию «Сохраним лес»

Акцию «Сохраним лес» провели на территории у гимназии № 9 Красноярска по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства края.
Жители города высадили около 300 саженцев сирени, боярышника и молодых яблонь. Свой вклад также внесли члены краевого общества лесоводов, центра защиты леса и ассоциации ветеранов лесных отраслей края. Посадки деревьев продолжатся в муниципалитетах региона до конца сентября.
Уточним, подробности о проведении акции можно прочитать на официальном сайте сохранимлес.рф. На интерактивной карте необходимо выбрать регион «Красноярский край» и ознакомиться с ближайшими датами и местами высадки деревьев. Инвентарь организаторы акции выдадут на месте, а также проведут инструктаж и расскажут, как правильно высаживать растения, чтобы они лучше прижились.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.