«Это очередной промах». Эксперт о реакции Макрона на «каток американского гостеприимства»

«Это очередная оплеуха господину Макрону и его очередной промах, поскольку такие вещи ни в коем случае не стоит вывешивать на всеобщее обозрение. Не нужно было устраивать этого совершенно незначительного и неинтересного эпизодического прохода и звонка, равного по сути, по классу и по вкусу господину Зеленскому, который, как все заметили, любит звонить и на очень ломаном английском называть кого-то Эммануэлем и т.д. Видимо, все же они друг друга нашли. Рыбак рыбака (видит издалека. — Прим. БЕЛТА), что называется. Этот эпизод был очень отрицательно воспринят всем журналистским сообществом, которому в буквальном смысле от стыда глаз некуда девать», — пояснила Елена Кондратьева-Сальгеро.