«Это очередной промах». Эксперт о реакции Макрона на «каток американского гостеприимства»

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор альманаха «Слова и смыслы» Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция) в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА прокомментировала реакцию президента Франции Эммануэля Макрона на прием в Нью-Йорке.
Эти дни внимание всего мира было приковано к Нью-Йорку, где проходила неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН — одно из ключевых событий дипломатического календаря для обсуждения актуальной повестки.
«Эффект домино по всему Евросоюзу». Кондратьева-Сальгеро сделала прогноз возможных итогов провокаций.
Инцидент с участием французского лидера произошел 22 сентября после его выступления на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На выходе из здания он был вынужден ждать на улице, пока проедет кортеж президента США Дональда Трампа. Эммануэль Макрон стал первым, кто попал под так называемый каток американского гостеприимства. Видеокадры, когда его не пускала полиция, распространились в сети.
«Это очередная оплеуха господину Макрону и его очередной промах, поскольку такие вещи ни в коем случае не стоит вывешивать на всеобщее обозрение. Не нужно было устраивать этого совершенно незначительного и неинтересного эпизодического прохода и звонка, равного по сути, по классу и по вкусу господину Зеленскому, который, как все заметили, любит звонить и на очень ломаном английском называть кого-то Эммануэлем и т.д. Видимо, все же они друг друга нашли. Рыбак рыбака (видит издалека. — Прим. БЕЛТА), что называется. Этот эпизод был очень отрицательно воспринят всем журналистским сообществом, которому в буквальном смысле от стыда глаз некуда девать», — пояснила Елена Кондратьева-Сальгеро.
По ее оценке, сам по себе эпизод вообще не стоит какого-либо обсуждения. «Это очередной французский стыд», — считает она.
Эксперт отметила, что этот инцидент уже максимально откомментирован. «Есть слишком много гораздо более важной информации. Слишком много сейчас внимания к тому, что происходит в самой Франции. Однако это не всегда видно всему остальному миру, поскольку у него ровно столько же проблем, и не во всех точках они совпадают с французскими», — заключила Елена Кондратьева-Сальгеро. -0-