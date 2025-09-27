Ричмонд
Симоньян: последнее интервью Кеосаяна выйдет в эфир 28 сентября

Режиссер и ведущий Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет.

Источник: Аргументы и факты

Последнее интервью кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, записанное незадолго до его болезни, выйдет в эфир в воскресенье, 28 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

26 сентября стало известно о смерти Тиграна Кеосаяна. Он умер на 60-м году жизни. Режиссер пережил клиническую смерть и девять месяцев находился в коме.

«Завтра выйдет “Судьба человека” с Тиграном. Запись была сделана незадолго до его болезни», — рассказала Симоньян.

Она отметила, что ведущий передачи Борис Корчевников не хотел ее выдавать, пока Тигран Кеосаян не выйдет из комы. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT призвала телезрителей посмотреть выпуск.

Напомним, церемония прощания с Тиграном Кеосаяном пройдет в воскресенье в Армянском храме.

