Симоньян: последнее интервью Кеосаяна выйдет в эфир 28 сентября

Последнее интервью кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, записанное незадолго до его болезни, выйдет в эфир в воскресенье, 28 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.