В крымском селе Целинное появится врачебная амбулатория

Медицинское учреждение спроектировано с учетом современных стандартов.

Строительство новой врачебной амбулатории завершается в селе Целинное Джанкойского района Республики Крым. Строительство ведется в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.

Основной модуль здания уже собран, выполнена внутренняя отделка и проведены инженерные сети. Медицинское учреждение проектировалось с учетом современных стандартов. В нем предусмотрены удобные кабинеты, светлые коридоры и доступная среда для маломобильных граждан. Это позволит оказывать диагностические услуги и первую помощь на месте, без необходимости поездок в районный центр.

Специалисты оснащают амбулаторию мебелью и медицинским оборудованием. Также завершаются работы по благоустройству территории.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.