«Нуждается в медпомощи»: уже второй день идут поиски пропавшего 20-летнего уфимца

Уже второй день идет розыск 20-летнего уфимца Романа Шарова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, вчера молодой человек ушел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в белую толстовку с черным рисунком, темно-синие джинсы, черные кроссовки и черную панаму.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
