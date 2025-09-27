Ричмонд
«Нуждается в медпомощи»: уже второй день идут поиски пропавшего 20-летнего уфимца

В Уфе два дня разыскивают 20-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

Уже второй день идет розыск 20-летнего уфимца Романа Шарова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, вчера молодой человек ушел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в белую толстовку с черным рисунком, темно-синие джинсы, черные кроссовки и черную панаму.

— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.