«Нуждается в медпомощи»: уже второй день идут поиски пропавшего 20-летнего уфимца

Как сообщают активисты, вчера молодой человек ушел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в белую толстовку с черным рисунком, темно-синие джинсы, черные кроссовки и черную панаму.