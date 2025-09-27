В Краснодаре с господдержкой открылась академия детского развития

Академия детского развития «Трионика» начала работу в Краснодаре при содействии государственных программ поддержки бизнеса в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Идея создать собственный образовательный центр появилась у Татьяны Симонянц после окончания университета. Однако первые шаги в предпринимательстве оказались непростыми: неудачный опыт с франшизой и самостоятельные попытки построить бизнес принесли ценные, но сложные уроки.
Ключевым моментом стало обращение в проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» от центра «Мой бизнес». Образовательная программа помогла Татьяне систематизировать знания, а помощь опытного наставника позволила полностью пересмотреть финансовую модель и выстроить четкую стратегию развития.
На разных этапах центром «Мой бизнес» ей была оказана комплексная поддержка: от разработки бизнес-плана и маркетинговых исследований до помощи в регистрации товарного знака. Сейчас Татьяна Симонянц вернулась в «Школу молодого предпринимателя» уже с новой целью — масштабировать успешный проект и повысить его эффективность.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.