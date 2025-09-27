В Краснодаре с господдержкой открылась академия детского развития

На разных этапах центром «Мой бизнес» ей была оказана комплексная поддержка: от разработки бизнес-плана и маркетинговых исследований до помощи в регистрации товарного знака. Сейчас Татьяна Симонянц вернулась в «Школу молодого предпринимателя» уже с новой целью — масштабировать успешный проект и повысить его эффективность.