Более 160 заявок мотивированных ребят. Дан старт девятому набору лидерской платформы «Команда будущего»

Мероприятие в БГУ состояло из двух частей. Во время первой части мероприятия для участников был организован тренинг по мастерству публичного выступления. Во второй части состоялась деловая игра «Блиц-дебаты». Участникам предлагались актуальные вопросы по молодежной тематике. По результатам блиц-дебатов были выбраны пять наиболее активных участников, которые получили сертификаты победителей от организаторов.