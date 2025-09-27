Более 160 заявок мотивированных ребят. Дан старт девятому набору лидерской платформы «Команда будущего»

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный совет при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь сегодня на базе Белорусского государственного университета дал старт девятому набору лидерской платформы «Команда будущего», сообщили БЕЛТА в Молодежном совете.
Интерес молодежи к платформе с каждым годом растет: на девятый набор поступило рекордное количество заявок — более 160. По итогам анализа анкет были выбраны 70 самых мотивированных и перспективных ребят, которые уже имеют опыт общественной работы и четкое видение своего вклада в будущее Беларуси.
Мероприятие в БГУ состояло из двух частей. Во время первой части мероприятия для участников был организован тренинг по мастерству публичного выступления. Во второй части состоялась деловая игра «Блиц-дебаты». Участникам предлагались актуальные вопросы по молодежной тематике. По результатам блиц-дебатов были выбраны пять наиболее активных участников, которые получили сертификаты победителей от организаторов.
По итогам восьми наборов через лидерскую платформу «Команда будущего» прошло более 350 молодых лидеров Беларуси, которые были отобраны из более 960 кандидатов. -0-