В Ростовской области для запуска нового водозабора выделят 100 млн рублей

В Ростовской области в этом году достроят очистные сооружения.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянске Ростовской области скоро планируют ввести в эксплуатацию новый водозабор и очистные сооружения. Объект начали возводить в 2021-м. Завершить строительство подрядчик должен в этом году. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ознакомился с ходом работ. На данный момент техническая готовность объекта составляет 91%.

— Для ввода и полноценной работы нового водозабора и очистных сооружений потребуется провести их технологическое присоединение к централизованным сетям водоотведения, провести пуско-наладку, модернизировать лаборатории. На это потребуется дополнительно направить более 100 млн рублей, — прокомментировали в пресс-службе главы региона.

Отметим, всего на строительство объекта было направлено на почти 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, еще более 400 млн рублей из регионального и местного бюджетов.

В Ростовской области урожай картофеля вырос на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Урожай арбузов в Ростовской области сократился вдвое из-за жары.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
