В Ростовской области для запуска нового водозабора выделят 100 млн рублей

В Цимлянске Ростовской области скоро планируют ввести в эксплуатацию новый водозабор и очистные сооружения. Объект начали возводить в 2021-м. Завершить строительство подрядчик должен в этом году. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ознакомился с ходом работ. На данный момент техническая готовность объекта составляет 91%.
— Для ввода и полноценной работы нового водозабора и очистных сооружений потребуется провести их технологическое присоединение к централизованным сетям водоотведения, провести пуско-наладку, модернизировать лаборатории. На это потребуется дополнительно направить более 100 млн рублей, — прокомментировали в пресс-службе главы региона.
Отметим, всего на строительство объекта было направлено на почти 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, еще более 400 млн рублей из регионального и местного бюджетов.
