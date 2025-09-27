Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На самолете снова можно добраться из Уфы в Краснодар

Из Уфы в Краснодар снова запустили прямые авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 сентября, международный аэропорт Уфы имени Мустая Карима возобновил регулярные авиарейсы в Краснодар. Об этом рассказала пресс-служба воздушной гавани.

С этой субботы дня рейсы по данному направлению будут выполняться на регулярной основе три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Возобновление маршрута стало возможным после открытия аэропорта Краснодара, который прекращал работу с февраля 2022 года из соображений безопасности. Все это время инфраструктура воздушной гавани поддерживалась в рабочем состоянии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.