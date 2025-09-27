Международная «Битва роботов» пройдет в Ленобласти

Третий отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов» состоится 18 октября во всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области. Мероприятие проходит при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном комитете цифрового развития.
В соревнованиях примут участие 28 команд из 14 регионов России, а также из Туниса и Индии. Ленинградскую область представят две команды из Всеволожского района — «БРПЛ» и Angel. Участники — профессиональные инженеры и студенты ведущих технических вузов страны — будут состязаться в двух весовых категориях: до 110 кг и до 1,5 кг.
Шоу будет разделено на дневную и вечернюю части, каждая из которых включает поединки в обеих категориях и эффектные шоу-прологи. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть эксклюзивно в VK Видео. Напомним, что предыдущие этапы сезона 2025 года прошли в Перми и Подмосковье.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.