Международная «Битва роботов» пройдет в Ленобласти

В соревнованиях примут участие 28 команд из 14 регионов России, а также из Туниса и Индии. Ленинградскую область представят две команды из Всеволожского района — «БРПЛ» и Angel. Участники — профессиональные инженеры и студенты ведущих технических вузов страны — будут состязаться в двух весовых категориях: до 110 кг и до 1,5 кг.