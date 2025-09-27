Стала известна причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Иовлева

Советский и российский актер театра и кино, композитор Александр Иовлев умер от онкологического заболевания, сообщил aif.ru его друг Глеб.
Напомним, Иовлев скончался 22 сентября, сегодня с ним простились друзья и близкие. Актеру было 79 лет.
«Онкология. Надеюсь, сейчас его уже ничего не беспокоит. Очень жаль…» — сказал он.
Иовлев окончил режиссерский курс Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. В последние годы он работал в «Театре за черной речкой», преподавал в СПбГУ.
Среди его постановок: «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или тайна трех камней», «Сторож для Ариадны».
Актер принял участие в нескольких телепроектах, включая «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица».
