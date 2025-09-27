«Продлевать будете?»: Сюрприз от синоптиков для жителей Молдовы — перед дождями и холодами нас ждут два аномально теплых дня дня до +19 градусов

Самое время рассказать о погодке на завтра, 28 сентября. Значит, рассказываем…
Ночью синоптики нам прогнозируют всего до шести градусов выше ноля, утром стобик термометра поднимется на два градуса.
Днем потеплеет до +19 градусов. День будет облачным и безветренным, осадков не ожидается. Идеальное воскресенье для прогулок и похода на избирательный участок. Не забываем, что 28 сентября — парламентские выборы!
Вот такая погода нас ждет в ближайшие несколько дней. Фото: соцсети.
Так же тепло будет и в понедельник, 29 сентября. Словом, настоящий сюрприз от синоптиков для жителей страны — перед дождями и холодами нас ждут два аномально теплых дня дня до +19 градусов.
Вечером ожидается до 13 градусов тепла. Скорость ветра в течение дня составит максимум 3−4 метра в секунду, а относительная влажность — 60%.
