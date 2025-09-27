Ричмонд
Специалисты из Мичуринска вышли в финал конкурса профмастерства

Проект поддерживает личные и коллективные инициативы россиян от 14 до 35 лет.

Четверо представителей администрации города Мичуринска Тамбовской области прошли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в рамках премии «Время молодых». Конкурс проводится при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.

В номинации «Рядом с молодежью: управление молодежной политикой» выступит начальник отдела молодежной политики Татьяна Калугина. Ей предстоит решить профессиональный кейс и описать авторскую технологию работы.

В номинации «Команда муниципалитета» регион представят специалисты Александр Гриднев, Елизавета Алмазова и Олеся Сафонова. Им предстоит разработать стратегию развития молодежной политики на ближайшие два года и пятилетнюю перспективу.

Отметим, что конкурс «Время молодых» является федеральной площадкой для профессионального роста специалистов, работающих с молодежью. Проект поддерживает личные и коллективные инициативы россиян в возрасте от 14 до 35 лет.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.