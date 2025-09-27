Ричмонд
Компания по металлообработке из Белгородской области повысит эффективность

Сотрудники компании прошли обучение инструментам бережливого производства.

Предприятие «Далакор», специализирующееся на механической обработке металлических изделий, приступило к реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» в ходе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.

Рабочая группа провела диагностику производственного процесса изготовления профильного листа и разработала план оптимизации. Сотрудники компании прошли обучение инструментам бережливого производства. В течение следующих трех месяцев на предприятии планируется снизить время производственного процесса, повысить выработку и сократить объем незавершенного производства. Напомним, что предприятия, желающие присоединиться к национальному проекту, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.