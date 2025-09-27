Компания по металлообработке из Белгородской области повысит эффективность

Рабочая группа провела диагностику производственного процесса изготовления профильного листа и разработала план оптимизации. Сотрудники компании прошли обучение инструментам бережливого производства. В течение следующих трех месяцев на предприятии планируется снизить время производственного процесса, повысить выработку и сократить объем незавершенного производства. Напомним, что предприятия, желающие присоединиться к национальному проекту, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф.