Перед смертью актер из «Тайн следствия» Иовлев ездил на лечение в Германию

Перед смертью советский и российский актер, композитор Александр Иовлев ездил лечиться в Германию, у него был рак, сообщил в беседе с aif.ru его друг Глеб.
О смерти актера стало известно 22 сентября, спустя пять дней его похоронили. Иовлеву было 79 лет.
«У него дети в Германии, он раньше ездил каждый год к ним погостить. И когда случилась проблема со здоровьем, уехал туда на лечение. Надеюсь, сейчас его ничего не беспокоит…» — сказал он.
Последние годы своей жизни Иовлев посвятил «Театру за черной речкой», также он преподавал в СПбГУ.
Среди его постановок: «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или тайна трех камней», «Сторож для Ариадны».
С начала 2000-х он участвовал и в различных телепроектах, например, в сериалах «Тайны следствия», «Тамбовская волчица».
