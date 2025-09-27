Ричмонд
В Адлерском районе Сочи открылась модельная библиотека

Там создали комфортные зоны для чтения, работы, общения и игрового обучения.

Обновленная модельная библиотека № 13 открылась в адлерском микрорайоне Блиново в Сочи, сообщили в администрации города. Модернизацию провели в ходе реализации национального проекта «Семья».

Пространство библиотеки полностью преобразовано: созданы комфортные зоны для чтения, работы и общения, установлено интерактивное оборудование для игрового обучения. Книжный фонд пополнился более чем на 1000 новых изданий.

«Уверен, что такие многофункциональные мультимедийные пространства завоюют популярность у горожан. И мы продолжим эту работу, в течение следующих трех лет город будет выделять дополнительные средства на постоянное пополнение библиотечных фондов», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.